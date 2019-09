Sąd: Szef WOŚP winny poniżania poseł Krystyny Pawłowicz

Spoko 13.9.19 21:31

Polskę trzeba oczyścić z komunistycznego śmiecia, kłamców, złodziei i zdrajców, czerwonej i tęczowej zarazy ! Do tej grupy należy również Jerzy Owsik.

Z tymi pasożytami nie można prowadzić dialogu. Oni nie mają nam nic do powiedzenia, a jeśli już to faszerują Polaków kłamstwami, manipulacjami i nienawiścią, wymyślają głupoty, szczują, a na prawdę reagują agresywnością. Tutaj nawet utylizacja nic nie pomoże.

Powinniśmy zachowywać spokój, nie zapraszać ich do mediów, nie przekonywać ich, nie dyskutować z nimi. Oni nie potrafią normalnie rozumować i nie usłuchają żadnych argumentów.