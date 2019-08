Sąd odrzucił apelację kard. Pella

Reys 21.8.19 8:53

Jeśli to co napisano jest prawdą, to sprawa była co najmniej mierna dowodowo. To tak, jakby uwierzyć, że w 1996r. nauczyciel molestował ucznia w pokoju nauczycielskim między lekcjami, podczas gdy inny obecny tam nauczyciel niczego nie widział, a w dodatku za jakiś czas inny uczeń przyznał, że nic takiego nie miało miejsca. Ława przysięgłych musiała mieć dużo "dobrej" woli.

, aby to przyjąć.