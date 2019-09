Sąd Najwyższy osądzi ,,nadzwyczajną kastę w sądach''

"Zebrany materiał dowody w postaci kilku opinii biegłych, w sposób niebudzący wątpliwości potwierdził, ze sędzia Łączewski składał fałszywe zeznania, okłamywał zwierzchników, okłamywał opinię publiczną. (…) Sędzia działał bezczelnie, bez mrugnięcia okiem kłamał i naraził skarb państwa na realne straty. Te fakty dyskwalifikują go jako człowieka który może oceniać i sądzić innych. Nie posiada do tego kwalifikacji moralnych i etycznych.(…) Sędzia Łączewski złożył fałszywe zawiadomienie i fałszywe zeznania. Twierdził. że nieznana mu osoba podaje się za niego na twitterze, że ktoś wdarł się do prywatnego internetu i korespondował z osobami trzecimi. Dziś pod pozorem uchybień formalnych postępowanie zostało umorzone. To kolejny dowód na to, że są osoby w środowisku sędziowskim, które wolą chronić ludzi uwikłanych" - mówił o jego sprawie prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Przypominał, że sprawę Łączewskiego przez całe miesiące przeciągano w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.