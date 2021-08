Sachajko: Tusk wrócił tylko po to, by skłócać Polaków

„Donald Tusk najwyraźniej nie zna podstawowej definicji polityki, czyli racjonalnego działania dla dobra wspólnego. On tylko widzi dobro swoje, dlatego uciekł do Brukseli” – mówił na antenie Polskiego Radia 24 poseł Jarosław Sachajko z Kukiz’15.

Platforma Obywatelska, Lewica, Polska 2050, PSL, Porozumienie Jarosława Gowina i Konfederacja chcą odwołać marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Pretekstem ma być jej decyzja z ub. środy, kiedy to po zwołaniu Konwentu Seniorów i konsultacji z prawnikami zarządziła reasumpcję głosowania nad wnioskiem o przełożenie obrad. Opozycja wciąż liczy też na poparcie posłów Kukiz’15. Ci jednak zapowiadają, że wniosku nie poprą, co potwierdził dziś na antenie Polskiego Radia 24 poseł Jarosław Sachajko. Polityk stwierdził, że zmiana marszałka Sejmu byłaby porażką Kukiz’15.

- „Mamy od kilku miesięcy porozumienie programowe z PiS, które jest realizowane. Próby obalenia rządu, bo chyba tylko po to wrócił były premier Donald Tusk, po to, by dalej skłócać Polaków, nie wchodzi w grę”

- powiedział poseł Sachajko.

- „Zależy nam na zmianach ustrojowych, by Polakom żyło się dobrze. Dlatego ustalam z różnymi ministerstwami udział naszych rozwiązań w Polskim Ładzie. Właśnie tak rozumiemy polską rację stanu”

- dodał.

kak/Polskie Radio 24, DoRzeczy.pl