Są wyniki sekcji zwłok Dawida Żukowskiego

Faustyna o piekle. 22.7.19 16:55

Z opisów Świetej Faustyny wynika,że w piekle czym się grzeszyło tym się jest dręczonym., "........każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób" Więc ten kochający tatuś może być dzgany całą wieczność i czuć to co czuł jego niewinny synek.