S. Małgorzata Borkowska: Jak mam sobie poradzić z hieną, abba?

Jan go zapytał: „A jak mam sobie poradzić z hieną, abba?” Starzec odpowiedział mu żartem: „Jeśli na ciebie wyskoczy, to ją uwiąż i przyprowadź”. Brat więc poszedł tam wieczorem, i rzeczywiście hiena go napadła. On zaś, według słów starca, rzucił się, żeby ją pochwycić, a wtedy hiena zaczęła uciekać. Gonił więc za nią wołając: „Stój, czekaj, mój abba kazał mi cię uwiązać!” Złapał ją wreszcie i wziął na sznur.