S. Łucja z Fatimy ostrzegała: USA mogą stać się komunistyczne

JS 10.6.20 17:08

Jak kryzys stanie się nie do zniesienia, wtedy zaczną przerabiać kapitalizm na komunizm, odwrotnie do tego co zrobiły Chiny i inne kraje. Uzasadnią to tym, że aby wyjść z kryzysu trzeba posiadać wspólnotę w tym czy tamtym, państwo musi przejąć majątki, oszczędności i dadzą DOCHÓD GWARANTOWANY dla wszystkich. Zacznijmy wypatrywać antychrysta - przywódcę pod kierownictwem którego świat ma wyjść do nowego porządku.



Ogłośmy Jezusa Królem Polski ! Nie budujmy imperium antychrystów !

Pozdrawiam