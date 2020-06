Tomasz Rzymkowski: To może być historyczna wizyta

W ocenie senatora Koniecznego spotkanie jest organizowane nagle i w końcówce kampanii prezydenckiej, co jego zdaniem, stawia Dudę na słabej pozycji w rozmowach z Trumpem. Stwierdził, że „Andrzej Duda potrzebuje sukcesu, jedzie do USA po to, aby móc pochwalić się sukcesem. Z kolei Donald Trump jest biznesmenem i wie, że prezydent Duda znajduje się w trudnej sytuacji, jak każdy prezydent przed wyborami. Trump wywinduje nam więc na tyle wysoką cenę, na ile to możliwe, ponieważ jest skutecznym biznesmenem”.