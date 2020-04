Rzym. Znaleziono koronawirusa we łzach pacjentki

Na łamach naukowego pisma „Annals of Internal Medicine” włoscy naukowcy poinformowali, że wyizolowali koronawirusa z łez pacjentki. Badania zostały przeprowadzone w szpitalu Spallanzani w Rzymie.

Naukowcy na bazie pobranych do badania łez wyizolowali koronawirusa, która posiadała jeden z typowych objawów choroby. Badania wykazały, że do replikacji wirusa może dochodzić nie tylko w płucach, ale też w spojówkach powodując ich stany zapalne. Zaznaczyli przy tym, że oczy, a konkretnie błony śluzowe, mogą być także furtką, którą koronawirus może dostać się do naszego organizmu.