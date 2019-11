Rzepliński: Kaczyński zrobił ZAMACH na Trybunał

leszczyna 4.11.19 21:36

Nie tylko były prezes TK Rzepliński uważa, że doszło do ordynarnego zamachu na Trybunał.

Ja też tak uważam.

Początkowo mało mnie to interesowało, ale śledząc bieg wypadków od 30.08.2015, gdy weszła w życie ustawa z 25.06.2015 o TK, a nowy prezydent Duda jej nie zakwestionował, chociaż od 6.08.2015 mógł to zrobić - mam pewność, że PiS złamał konstytucję i urąga prawu i sprawiedliwości.