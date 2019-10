,,Rzeczpospolita'': To nokaut i być może koniec Platformy

"Jeśli to nie jest nokaut partii, która miała być główną alternatywą dla PiS, to co by nim było?" - pyta dzisiejsza "Rzeczpospolita". Dziennikarz i publicysta Artur Bartkiewicz wskazuje, że opozycja musi po prostu "wymyślić się na nowo". Niewykluczone, że dla Platformy Obywatelskiej to już koniec.