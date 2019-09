,,Rzeczpospolita'': Dzięki Kaczyńskiemu PiS jest odporne na afery

"Żarty żartami, ale zjawisko to jest rzeczywiście ciekawe. PiS udaje się wciąż przekonywać wyborców, że choć zdarzają mu się większe i mniejsze wpadki oraz skandale, to że jednak ich partia jest gwarancją pomyślnego życia obywateli" - pisze publicysta.

"Może to mieć związek z jeszcze innym fenomenem. Od kilku miesięcy mamy bowiem do czynienia z nieustanną wspinaczką Jarosława Kaczyńskiego w rankingach zaufania. Według najnowszego znajduje się on już na trzecim miejscu tego zestawienia. Nadal więcej Polaków mu nie ufa, niż ufa, ale jego noty wyraźnie rosną. Być może dla wielu wyborców to on jest gwarantem „dobrej zmiany".