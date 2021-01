Rzecznik rządu: Przygotowujemy się do otwarcia gospodarki

Z wytęsknieniem oczekujemy dnia, w którym rządzący przystąpią do luzowania obostrzeń i otwierania umęczonej gospodarki. Możliwe, że nastąpi to już wkrótce. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem procedur dla otwieranych na nowo branż.

Pytany w Polskim Radiu 24 o to, czy są plany dot. przedłużenia lockdownu, rzecznik rządu stwierdził, że takich planów nie ma. Zapowiedział, że decyzje w tym aspekcie zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu.

- „Równolegle trwają przygotowania nowych procedur sanitarnych, nowych protokołów sanitarnych po to, aby część branż, jeżeli pozwoli na to sytuacją, była stopniowo otwierana” – poinformował Piotr Müller.

Podkreślił, że rozpoczęcie procesu szczepień i spadek zachorowań oznacza, iż otwarcie gospodarki jest coraz realniejsze.

- „Oczywiście najbliższe 2-3 miesiące to jeszcze mimo wszystko będzie ciężki czas, bo nawet jeżeli będziemy przywracać niektóre elementy życia gospodarczego, społecznego, to one też będą w stosownych ograniczeniach - czy to do powierzchni, czy do osób, które mogą z tego skorzystać” – zaznaczył.

kak/PAP