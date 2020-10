Rzecznik rządu: Nie ma rekomendacji dot. stanu nadzwyczajnego

- „Mamy wszystkie narzędzia do podejmowania określonych czynności, które są niezbędne do tego, żeby walczyć z epidemią” – powiedział dziś rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do spekulacji dot. wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

W związku z dużym wzrostem zakażeń oraz powrotem do pewnych obostrzeń, coraz częściej mówi się o możliwości wprowadzenia w Polsce stanu nadzwyczajnego. Spekulacje te przecina rzecznik rządu. Piotr Müller oświadczył dziś, że ani Rada Ministrów, ani Rządowy Zespół Zarządzania obecnie nie rekomendują takiego rozwiązania.

Rzecznik rządu przypomniał, że cały czas w Polsce obowiązuje stan epidemii, który na mocy ustawy pozwala podejmować określone działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii.

- „Mamy wszystkie narzędzia do podejmowania określonych czynności, które są niezbędne do tego, żeby walczyć z epidemią” – zaznaczył polityk.

Podkreślił, że obecnie w czasie posiedzeń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dyskutowane są narzędzia przewidywane przez obowiązujące ustawy.

kak/PAP