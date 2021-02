Rzecznik Praw Dziecka: Propozycja PO ws. aborcji na życzenie to bezprawie

- Art. 38. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Art. 2. ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka: Dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Takie jest prawo. Aborcja na życzenie to bezprawie – czytamy we wpisie Rzecznika Praw Dziecka na Twitterze.

- Aborcja powinna być dostępna do 12. tygodnia ciąży w szczególnie trudnych warunkach osobistych kobiety po konsultacjach z lekarzem i psychologiem – taki wniosek został ogłoszony w dniu dzisiejszym przez Platformę Obywatelską w trakcie konferencji prasowej.

Jak się jednaka okazuje jest to niezgodne z prawem, a w tej sprawie wypowiadał się także w ostatnim czasie Trybunał Konstytucyjny.

- Platforma porzuca nie tylko kompromis, ale i patriotyzm konstytucyjny. Przesłanka „ciężkich warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej” matki została uznana za niekonstytucyjną przez TK za prof. Zolla, choć wnioskowano ze znacznie słabszych przepisów, niż w Konstytucji'97 – czytamy we wpisie Piotra Trudnowskiego na Twitterze.

Politycy PO nie zmienili swoich poglądów w wyniku wyroku TK, zdecydowali się je jedynie ujawnić.

Bez wyroku, dalej by je ukrywali, ale gdyby tylko nadarzyła się okazja do legalizacji aborcji na życzenie, zagłosowaliby za takim prawem.

Dobrze, że dziś sprawa jest jasna. — Magdalena Korzekwa-Kaliszuk (@MagdaKorzekwa) February 18, 2021

mp/twitter/portal tvp info