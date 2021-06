Rzecznik PiS o Banasiu: nerwowe ruchy człowieka w trudnej sytuacji

To nerwowe ruchy człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji. Jeśli zawiadomienie zostanie złożone, gdy poznamy szczegóły, będziemy się do niego odnosić - tak rzeczniczka PiS Anita Czerwińska skomentowała skierowane przez Mariana Banasia zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego.

Jak poinformował TVN24, prezes NIK Marian Banaś złożył zawiadomienie do prokuratury o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego".

Zawiadomienie Banasia miałoby dotyczyć publicznego znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu oraz przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

- Są to nerwowe ruchy człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji. Jeśli zawiadomienie rzeczywiście zostanie złożone, to gdy poznamy szczegóły, będziemy się do niego odnosić - stwierdziła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Zawiadomienia kierowane przez Banasia do prokuratury dotyczą organizacji wyborów kopertowych w 2020 roku.

jkg/pap