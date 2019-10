Rzecznik KEP: Bł. ks. Jerzy Popiełuszko to patron uniwersalny

TymcioSzydłoPopiełuszkąPrzyszłości 18.10.19 20:37

Tymuś Szydło obiecał mamusi, że będzie bardziej popularny od Popiełuszki i JanaPapyBisa razem wziętych. Ale dopiero po urlopiku. Taki Popiełuszko ciągle odkładał sprawę urlopiku, aż nie zdążył go wybrać i mu przepadł... Szkoda. Tymcio nie chce popełnić tego błędu, więc poszedł na urlopik, skoro tylko poczuł się znudzony pierdami, które opowiadają mu do ucha radiomaryjne staruchy ze wsi, zalatujące naftaliną i nietrzymaniem moczu.

Niech go tam ukoi bryza egzotyczna, niech do ucha mu szepcze w obcym języku śniada kelnerka topless z jędrnymi kokosami inclusive. Gdzieś, na archipelagu złotych plaż.