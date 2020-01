Rzecznik Episkopatu: Wstańmy z kanapy, idźmy w Orszaku Trzech Króli

6 stycznia Orszaki Trzech Króli przejdą w prawie 900 miejscowościach w Polsce. Odbędą się również za granicą. Rzecznik Episkopatu podkreśla, że jest to wydarzenie rodzinne i radosne, które łączy pokolenia. „Barwne i radosne korowody, które podążają za Trzema Królami, przybliżają nam istotę uroczystości Objawienia Pańskiego – Bóg objawił się człowiekowi. Polacy pokazują w ten sposób przywiązanie do wartości chrześcijańskich” – zaznaczył ks. Rytel-Andrianik.

Dodał, że niezwykle ważne jest to, że Orszak Trzech Króli tworzy wspólnotę, łączy ludzi. „Wspólnie oddajmy cześć Jezusowi. Przeżyjmy razem to wydarzenie. Nie bądźmy tylko obserwatorami, stańmy się uczestnikami tych największych na świecie ulicznych jasełek” – zachęcił rzecznik Episkopatu Polski.

Organizatorzy Orszaku Trzech Króli proszą, aby umieszczać zdjęcia i nagrania wideo z tego wydarzenia na Twitterze i Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych, oznaczając je hasztagiem #Orszak. „Zachęcam do dzielenia się zdjęciami i filmami z Orszaków, które przejdą przez Polskę. To wyjątkowo radosne wydarzenie. Pokażmy to w Polsce i na świecie. Zróbmy razem galerię zdjęć z naszych Orszaków w Internecie” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.