Rzecznik Episkopatu: W Nowym Roku powierzajmy się Maryi – Matce wierzących

Dodał, że Maryja jest niezwykle ważna w życiu wierzących: „Chcemy być blisko niej, do niej zwracamy się ze swoimi sprawami i to ona prowadzi nas do Jezusa” – powiedział. Ks. Rytel-Andrianik. Zaznaczył: „Potrzebujemy bliskości Maryi, dlatego pielgrzymujemy na Jasną Górę, która jest duchową stolicą Polski i do innych sanktuariów. Pokazuje to chociażby rosnąca liczba pielgrzymów przybywająca na Jasna Górę. W 2019 do sanktuarium jasnogórskiego przybyło niemal 4,5 mln pielgrzymów”.