Rzeczniczka SLD o Kidawie: Albo się jest polityczką, albo się jest łajzą

Piotr Nowak 20.5.20 19:06



No niestety, ma rację ta lewaczka !



Pani Małgorzato Błońska, niech pani zbierze wystarczająco odwagi do podjęcia decyzji, i odejdzie z PO !!! Po co to pani ? Przecież pani i tak nie nadaje się do polityki ! Czy pani jest tak śpieszno do samokompromitacji ? Nie tylko pani sama się ośmiesza na własne życzenie, ale ośmieszyją panią koledzy partyjni. A to co robią Budka, Szetyna i Jachira przekracza wstelkie granice !!! Czy pani nie ma co jeść, że musi pani pracować ? Ma pani przystojnego męża, więc zajmijcie się czymś innym . i odpoczywajcie !!!