Rzeczniczka Razem: Płeć rodziców jest bez znaczenia

Michał Pasierb 15.11.19 10:32

Pokrętna, idiotyczna argumentacja-taka jak ta cała lewacka ideologia.Natury i biologi nie przeskoczą :komórka jajowa(od kobiety pochodzi, to dziecko z 4 bodajże klasy wie)+plemnik (czyż lewacy nie wiedzą, że go wyprodukować może tylko i wyłącznie organizm męski ?).I z połączenia tych 2 komórek, który to proces nazywamy zapłodnieniem, powstaje nowy człowiek...Innej opcji nie ma i nie będzie.Chociażby lewactwo całego wszechświata zebrało się w sobie i wytężyło wszystkie swoje siły, nigdy tego nie przeskoczą.... Oh, pardon,zostało im jeszcze klonowanie ale to za drogo wychodzi, taniej i prościej jest ,jak widać,wyciągać ręce po nasze dzieci.