Rząd zniecierpliwiony. Zaproponuje pomoc Warszawie przy 500+ oraz e-receptach

woźna 25.5.20 11:17





Bardzo dobre posunięcie rządu. Casus "Czajki" jest wobec tego nadętego bęcwała skuteczny. Ludziom w Warszawie trzeba pomóc skoro ich prezydent nie potrafi.



I teraz tylko oczekiwać gdy odmówi rządowej pomocy. A na pewno tak zrobi. Jak w przypadku "Czajki".



I od teraz punkty procentowe w dół, po kilka co tydzień. I tak do wyborów aż dojdzie do poziomu Kidawy. Bo to rzeczywisty poziom poparcia ) a może jego braku) dla każdego kandydata namaszczonego przez PO do startu w rywalizacji o fotel prezydenta RP.