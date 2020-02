Rząd Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje słowa: 13. emerytura stałym świadczeniem

emeryt 14.2.20 8:48

rząd poinformował emerytów, że dalej będzie was okłamywał wskaźnikiem rewaloryzacji zaniżając wskaźnik inflacji, w tym roku rewaloryzacja powinna być na poziome minimum 5% ale poprzez kłamstwa i oszustwa będzie ok 3,5%, ta 13 emerytura to kiełbasa wyborcza i oszustwo, skoro poseł musi mieć wzrost wynagrodzenia 1 tys zł aby nie zdechnąć, policjant, żołnierz , nauczyciel 500 zł aby nie zdechną to średnia podwyżka emerytury o 50 zł to jest PIS-owskie złodziejstwo choć w stosunku do bandytów z PO_PSL to jest taki wzrost, że się w głowie to nie mieści