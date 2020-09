Rząd zapewnia: Kolejnego lockdownu nie będzie. ,,Jesteśmy o wiele lepiej przygotowani''

Rzecznik rządu Piotr Müller zapewnił dziś, że nie będzie lockdownu związanego z epidemią koronawirusa w Polsce. „Nie zakładamy wprowadzenia, w związku z epidemią koronawirusa, nowych ograniczeń na większą skalę” – mówił dziś w TVP1.

Przyznał jednocześnie, że obecnie to wesela są jednymi z najczęstszych ognisk zakażeń koronawirusem, ale póki co nie zapadła żadna decyzja dotycząca wprowadzenia kolejnych obostrzeń jeśli chodzi o wspomniane uroczystości i być może w ogóle się one nie pojawią. Zaznaczył też, że rząd w ogóle nie bierze pod uwagę kolejnego lockdownu:

„Nie wydaje mi się, aby on był możliwy, ponieważ cały system służby zdrowia, cały mechanizm państwowy jest już o wiele lepiej przygotowany do koronawirusa, do pojawiających się nowych przypadków”.

dam/PAP,Fronda.pl