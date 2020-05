Rząd UK zawyżał liczbę zakażonych koronawirusem?

Leszek 25.5.20 21:32

To plandemia korona świrusa , którego nikt nie widział.



Pod mikroskopem elektronowym nie ma Koronaświrusa.



Za to w durnowatych łbach scieko elity politycznych same wirusy.



Pandemia głupoty w rządach poszczególnych państw.



Duch debili zaszczepić chipem aby ich kłamstwa wychwycić.



Pierwszy test na politykach.