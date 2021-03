Rząd przygotowuje kolejną tarczę! Wsparcie popłynie do gastronomii, hotelarstwa, turystyki

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że rząd w związku z nowymi obostrzeniami będzie też przedłużał pomoc dla przedsiębiorców oraz wprowadzał nowe instrumenty. Szef rządu podkreślił, że Polska zachowuje stabilność rynku pracy.

Premier odwiedził dziś firmę Maspex w Wadowicach. W czasie konferencji prasowej podkreślał, że aby gospodarka mogła wrócić do normalnego funkcjonowania, konieczne jest skuteczne zwalczenie pandemii koronawirusa. Do tego, jak podkreślił, konieczne są szczepionki i stosowanie się do obostrzeń.

Szef rządu zaznaczył, że mimo pandemii Polsce udaje się zachować stabilność rynku pracy.

- „Mikro i małe firmy chcą w większości utrzymać zatrudnienie, a średnie i większe firmy i bardzo duże deklarują łącznie per saldo nowe zatrudnienie”

- mówił.

Podkreślił, że najważniejszym wyzwaniem jest utrzymanie jak najniższego poziomu bezrobocia. Zapowiedział przy tym pomoc dla branż dotkniętych restrykcjami.

- „Będzie kolejna tarcza, zwłaszcza dla tych branż jak hotelarstwo, gastronomia, restauracyjna, turystyka”

- oświadczył premier.

Zaznaczył, że poza przedłużeniem funkcjonowania obecnie działających rozwiązań, rząd wprowadzi też nowe instrumenty, które „będą miały pomóc, w tych ostatnich, mam nadzieję, tygodniach i miesiącach”.

kak/PAP