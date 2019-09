Rząd pomógł - Ścieki Trzaskowskiego już nie zatruwają Wisły

Jan Radziszewski 9.9.19 11:11



Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata



1 IX 2019 Ścieki zostały wypuszczone do Wisły specjalnie



Niedziela, 1 września 2019



- Tak, to prawda dziecko. Ścieki zostały wypuszczone do Wisły specjalnie. Celowo, aby to było zupełnie jasne.

- Nie rozumiem, Panie Jezu. Gdyby tu mieszkali i mieli mieszkać sami Polacy to bym rozumiał tę dywersję, ale jest tu coraz więcej żydów i chce ich być.



A jednak dziecko.



a jak celowo to są i przestępcy do ukarania za trucie natury i narodu .