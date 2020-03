Rząd Kanady chce zabijać chorych

Sauron 2.3.20 17:44

Mógłby mi ktoś z katolików wytłumaczyć, dlaczego dorosły świadomy człowiek (niekoniecznie będący katolikiem) nie powinien wg nich mieć prawa do stanowienia o swojej śmierci? Nawet jeśli macie co do tego swoje zasady, to zrozumcie, że nie wszyscy się ich trzymają i nie chcą być do tego zmuszani przez resztę. Jeśli ktoś nie chce żyć to chyba lepiej żeby jego życie skończyło się w jakiś cywilizowany sposób, a nie żeby np skakał z budynku lub pod pociąg tym samym ryzykując też zdrowie innych.