,,Rz'': Po kontroli CBA czarne chmury nad Marianem Banasiem

Jarek 14.10.19 10:25

Gowin zaskoczony:

https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/115147/gowin-zaskoczony-w-ciagu-paru-tygodni-poznamy-prawde.html



– Zaskoczony jestem tymi informacjami. One oczywiście wymagają weryfikacji. Jestem tym bardziej zaskoczony, że Marian Banaś jest człowiekiem o wspaniałej biografii w czasach komunizmu, a po 1989 r. zawsze był urzędnikiem państwowym słynącym z bardzo zdecydowanych działań. Ostatnie jego zasługi w walce z mafią VAT-owską są nie do zakwestionowania – ocenił Gowin.



I co mój imienniku - "kryształowy" człowiek?

Dlaczego nie potraktuje go PIS wg jego wytycznych - konfiskata mienia.