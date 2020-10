Ryszardowi K. i Romanowi Giertychowi postawiono zarzuty

- Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w czwartek na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu grupę 12 osób zamieszanych w sprawę wyprowadzenia pieniędzy ze spółki giełdowej. Wśród zatrzymanych są biznesmen Ryszard K. i adwokat Roman Giertych – czytamy na portalu TVP Info

Prokuratura poznańska poinformowała, że zarówno Ryszardowi K., jak i Romanowi G. zostały przedstawione zarzuty przywłaszczenia i wyprowadzenia w latach 2010-2014 ze spółki deweloperskiej kwoty ok. 92 mln zł. Do tego doszły jeszcze zarzuty postawione domniemanym założycielom spółek fasadowych. Są to osoby blisko współpracujące z Giertychem – Sebastian J. i Piotr Ś., dawni członkowie władz Polnordu – Bartosz P., Andrzej P., Michał Ś., Piotr W., Wojciech C i Tomasz Sz. oraz dwóch członków ówczesnego zarządu Prokom Investments S.A.

Za przywłaszczenie środków spółki Polnord oraz szkody na rzecz spółki, a także pranie brudnych pieniędzy grozi kara do 10 lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie toczy się już od 28 lutego 2018 roku.

Roman Giertych zgodził się na podawanie swojego nazwiska.

