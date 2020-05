Ryszard Czarnecki o raporcie LIBE: Pic na wodę, fotomontaż

-„W raporcie komisji LIBE zabrakło tylko zdania, że kosmici lądują w Polsce, bo jak już iść w kierunku political fiction, to można poszerzyć to o elementy science fiction. Jest to wszystko pic na wodę, fotomontaż. Przewodniczący komisji LIBE jest hiszpańskim socjalistą i po prostu realizuje pewną politykę lewicy europejskiej. Tarczą strzelnicza dla niej od kilku lat są dwa kraje – Polska i Węgry. W tych krajach socjalistów albo nie ma w parlamencie, jak to było w ubiegłej kadencji w Polsce, albo są w bardzo niewielkiej liczbie, tak jak jest to obecnie na Węgrzech i w Polsce. Traktuję publikację tego raportu jako działanie polityczne, ideologiczne, a nie merytoryczne” – ocenia Ryszard Czarnecki.