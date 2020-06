Rynek pracy w Polsce odżywa. Maj lepszy od kwietnia

W związku z sytuacja epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa w Polsce, wiele firm było zmuszonych do zwalania pracowników. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju powołując się na komentarz do danych z GUS, maj jest korzystniejszy w stosunku do kwietnia pod względem liczby zwolnień, która spada. Ministerstwo podkreśla także, że do utrzymania stałych etatów przyczyniało się wprowadzenie tarczy antykryzysowej.