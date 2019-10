Ryba: Kard. Wyszyński to wzór na czasy walki z neomarksizmem

Prymas Wyszyński to człowiek niezłomny, który przeprowadził Polskę przez morze komunizmu, cierpiąc, będąc opluwanym i oskarżanym. To wzór na nasze czasy, w których zmagamy się z zalewem kulturowego neomarksizmu - powiedział prof. Mieczysław Ryba w felietonie "Myśląc Ojczyzna" Radia Maryja.

"Wydaje się, że we współczesności, kiedy mamy do czynienia z tą rewolucją tęczową, z tym zalewem neomarksizmu kulturowego, który bije do nas z różnych stron, szczególnie ze świata zachodu, to jest to wzór na te czasy" - powiedział Ryba o kardynale Wyszyńskim.