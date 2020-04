Rusza nowy projekt 'Wiara dla każdego'

kacpi 6.4.20 19:58

A moze by tak PRAWDA dla kazdego!

NP: 24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

Albo:[14] Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.

[15] A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw:

[16] Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach;

[17] Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę.

[18] Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech.