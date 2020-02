Rusza kampania obywatelska ,,Zadzwoń do posła''

Matka Polka 27.2.20 14:21

Jakby na to nie patrzeć - pierwszymi, którzy te dzieci zabijają są ich rodzice lub matka, która bywa - informując nawet ojca - sama podejmuje decyzję. Nieważne z jakich pobudek i co jest przyczyną. A przyczyny najczęściej są prozaiczne - nie ten czas, za mały metraż, propaganda, że więcej niż jedno, no może dwoje to już przesada, wada wrodzona lub zwyczajny egoizm i wygodnictwo. Mniej więcej tymi samymi pobudkami kierują się politycy. I dlatego jest tak jak jest. Nie mniej dobrze, że taka akcja ruszyła. Dołącz się i ty, skoro czytasz ten post:)