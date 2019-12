Rusin: Choinki to BARBARZYŃSTWO!!!

Jestem z Białegostoku 6.12.19 19:26

Kosmetyki z firmy tej pani to pakowane są chyba w wafelki od lodów a nie w plastik. Jak taka dama co kupi zestaw za 1000 zl zużyje kosmetyk to zjada wafelek. Smacznego. A ja mam choinkę od 25 lat tą samą, mam kilka skurzanych pasków , buty ze skóry, kupuję żonie kwiaty co jakiś czas, zjadam krowy, prosiaki, kurczaki, ale to już żadziej i mam gdzieś jej lewackie pierdoły.