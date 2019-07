Ruch bezwizowy coraz bliżej? Oto, co powiedziała ambasador USA!

Olej 31.7.19 21:25

Jestem z pokolenia dla, którego Ameryka była mitem wolności, prawa obywatelskiego i wolności przestrzeni. Tamta Ameryka odchodzi w przeszłość jak wszystko co wiązało się z tym mitem, jak zamknięta droga 66, jak amerykański kapitalizm, jak konstytucja USA gwarantująca prawa obywatelskie i święte prawo własności. Ameryka się europeizuje we wszystkim co jest parszywe i parszywjące Europę, co ją komunizuje i bolszewizuje. Wizy Pani ambasador są już sprawą przejrzałą i nieaktualną. Jeszcze trochę a i przyjaźń do USA będzie przeszłością.