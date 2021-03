Rozpoczyna się budowa tunelu pod Świną! ,,Kruszymy bariery niemożności, uległości i słabości’’

Rozpoczęły się prace przy drążeniu tunelu pod Świną. Inwestycja połączy Uznam i Wolin. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w swoim wystąpieniu, że realizacja projektu wpisuje się w dzieło wzmocnienia wybrzeża rozpoczęto w II RP. „To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale będzie kruszyć bariery niemożności, uległości i słabości” – podkreślał szef rządu.

W uroczystościach w Świnoujściu, które rozpoczęły prace przy drążeniu tunelu, uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- „To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale będzie kruszyć bariery niemożności, uległości i słabości. Bo bardzo wiele przedsięwzięć w Polsce, koniecznych do normalnego rozwoju, na takie bariery przez szereg dziesięcioleci natrafiało. Sam ten tunel był planowany od dziesiątek lat, chyba od lat 60., pierwsze projekty powstawały. Ale wiemy, że od projektu do realizacji droga niekiedy bardzo daleka. Ta droga wiedzie przez wolę polityczną, determinację i gotowość do działania. Ta gotowość jest niezbędna”