Rozpoczęły się największe manewry morskie NATO

W poniedziałek 28 czerwca na Morzu Czarnym rozpoczęły się duże międzynarodowe manewry wojskowe Sea Breeze 2021, największe w swej historii. Będą w nich uczestniczyć 32 okręty wojenne, 40 samolotów i 5000 żołnierzy z 17 krajów członkowskich NATO, a także partnerów sojuszniczych. Przewiduje się udział personelu wojskowego z 32 krajów, informuje dowództwo Marynarki Wojennej USA (US Navy) na Twitterze. Wśród uczestników jest też Polska. W tegorocznych ćwiczeniach zapowiedziano udział ukraińskich bezzałogowców uderzeniowych Bayraktar TB2.

- „Udział USS Ross w morskich ćwiczeniach Sea Breeze w tym roku jest rzeczywistą demonstracją wsparcia dla Ukrainy ze strony USA, które dziś jest konieczne jak nigdy”

– zaznaczyła Kristina Kvien, ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie.

Przypomnijmy, 26 czerwca amerykański niszczyciel rakietowy USS Ross wszedł na Morze Czarne, aby wziąć udział w corocznych międzynarodowych ćwiczeniach Sea Breeze.

Sea Breeze ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa morskiego i pokoju w regionie, a obecne manewry będą koncentrować się na wypracowaniu interakcji i wspólnego wykonywania zadań przez partnerów zgodnie ze standardami NATO, poinformowała w oświadczeniu 6. Flota USA.

Manewry Sea Breeze odbywają się na Ukrainie od 1997 roku. Ich organizatorami są Ukraina i Stany Zjednoczone.

