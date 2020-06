Rozliczenie Trzaskowskiego. Tablice przed siedzibą PO

Leszek 13.6.20 22:18

W kodeksie prawnym rabinistycznego prawa żydowskiego,

powiedziano o zabójstwie o ogóle:

"Jeśli umyślnie zabił, to jest zrozumiałym, że wtedy będzie straconym.

Rabi odpowiedział: z wyj

ątkiem, jeśli, maj

ąc zamiar zabicia zwierzęcia, zabił

człowieka, albo jeśli, maj

ąc zamiar zabicia goja, zabił izraelitę"206.

Wtedy naturalnie jest wolny od kary. Z powyższego zestawienia

zwierzęcia z człowiekiem i goja z izraelit

ą wynika, że nawet wobec prawa

karnego uważana goja za zwierzę, jego zabicie traktowano również jako

zabicie zwierzęcia. Wyjaśniono to dosadniej jeszcze w Tosefcie. Na

postawione pytanie: "Jak rozumieć rozlew krwi?", poucza się: "Jeśli goj zabił

goja lub zabił żyda, on odpowiada, a jeśli żyd zabił goja, on nie odpowiada

(według s

ądu ludzkiego)"207.

W traktacie "Soferim" XV. § 10. powiedziano: "najlepszego z gojów zabij"208.

Poniżaj

ąc wszystkich nieżydów i stawiaj

ąc ich poza prawem, wynoszono

siebie i wszystko co żydowskie pod niebiosa, porównuj

ąc się do bóstwa, a za

przestępstwa goja wobec żyda żądano kary śmierci.

"R. Hanina powiedział: jeśli kto izraelitę policzkuje, to jest to tak samo, jak

gdyby bóstwo policzkował".

Tak samo "R. Hanina powiedział: jeśli goj bije izraelitę to zasługuje na

smierć"209.

Odnosi się to do Mojżesza, który wyst

ąpił w obronie katowanego żyda i

zabił Egipcjanina.