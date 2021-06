Roszczenia żydowskie. Prezes PiS stanowczo: Nie będziemy płacić

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sprzeciwu Izraela wobec przegłosowanej wczoraj nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego stanowczo oświadczył, że pod rządami jego ugrupowania Polska nie zapłaci za grabione i niszczone przez Niemców mienie. Wskazał, że spełnienie żydowskich roszczeń byłoby nie tylko poniesieniem przez Polskę ogromnych szkód finansowych, ale przede wszystkim stwierdzeniem, że Polska była sojusznikiem hitlerowskich Niemiec. „Nigdy się na to nie zgodzimy” – oświadczył wicepremier.

Wczoraj wieczorem Sejm przyjął nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma ustabilizować stosunki własnościowe w Polsce i zapobiec dzikiej reprywatyzacji. Sprzeciw wobec przyjętej ustawie zgłasza Izrael i Stany Zjednoczone, według których jest ona wymierzona w ocalałych z Holocaustu i uniemożliwi im odzyskanie zlokalizowanego w Polsce majątku.

- „Żadne prawo nie zmieni historii. Nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami”

- stwierdził szef MSZ Izraela oraz przyszły premier w ramach nowej umowy koalicyjnej Jair Lapid.

Do sprawy odniósł się lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński, obrazując problem następującą analogią.

- „Jeżeli chodzi o samo meritum, czyli roszczenia, pozwolę sobie proszę państwa użyć takiego porównania: mamy dom, w którym mieszkają dwie rodziny, jedna jest znacznie liczniejsza, druga mniejsza, i ten dom zostaje napadnięty przez bandytów. Jedna z tych rodzin, ta mniejsza, zostaje wymordowana niemalże w całości, a druga – po części, a poza tym skatowana, obrabowana, poniżona. Następnie odszkodowań ktoś się domaga nie od tych, którzy napadli, tylko od tej rodziny, która nie została do końca wymordowana”.

Taką sytuację wicepremier określił „czymś, co jest moralnie absurdalne i absurdalne także pod każdym innym względem i my oczywiście się na tego rodzaju roszczenia nie godzimy i nie mamy zamiaru niczego płacić”.

Przypomniał, że to Niemcy napadli na Polskę i mordowali Żydów, w których obronie z narażeniem własnego życia stawali Polacy.

- „Chcę to bardzo mocno podkreślić, że nie ustawy, bo ustawy, jak już raz mówiłem, można zmienić i to bardzo szybko, tylko władza Prawa i Sprawiedliwości jest jedyną prawdziwą gwarancją tego, że nie będziemy płacić, że nie poniesiemy ogromnych szkód finansowych i co jeszcze ważniejsze – wielkich szkód godnościowych, czy jak to się dzisiaj mówi reputacyjnych, bo to płacenie by oznaczało nic innego, jak przyznanie, że my byliśmy w istocie sojusznikiem Hitlera. Otóż nigdy się na to nie zgodzimy”

- podkreślił Jarosław Kaczyński.

kak/TVP Info