Rosyjskie siły specjalne na terytorium Norwegii? Ambasada Rosji: Ordynarna prowokacja!

Wiesław Kaloryfer 1.10.19 9:56

Po Rosjanach można się wiele spodziewać, ale to mi trąci fejkiem. Samoloty szpiegowskie (według innego źródła też satelity) zauważyły na terytorium Norwegii cywili, których zidentyfikowano jako Specnaz. Niby jak dokonano tej identyfikacji? Bardziej prawdopodobne jest dla mnie, że Rosjanie celowo podrzucili "Aldrimerowi" tego fejka, by zrobić zamęt. Z jednej strony postraszą norweskich obywateli, że Rosja to wszystko może i wszystko da radę, a ich państwo przed Rosją obywateli swoich nie obroni, a z drugiej strony mogą trąbić jakie to kalumnie na Rosjan się rzuca i jacy to wszędzie wielcy rusofobi się panoszą. Do KGB-owskiej wojny dezinformacyjnej pasuje to idealnie.