Rosyjskie MSZ: to prowokacyjny wypad ze strony władz polskich

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wyraziło oburzenie w związku z rezygnacją wysłania przez Polskę delegacji na uroczystości 10 kwietnia. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował dziś, że wizyta delegacji rządowej w Smoleńsku odbędzie się w późniejszym terminie. Zdaniem strony rosyjskiej to „wyzywająca niewdzięczność”.

Cytując tę wypowiedź rosyjskie MSZ uznało rezygnację z wizyty polskiej delegacji 10 kwietnia w Smoleńsku za „prowokacyjny wypad ze strony władz polskich”. W swoim komunikacie twierdzi, że po otrzymaniu 14 lutego zapytania ze strony polskiej „niezwłocznie” poinformowało w nocie dyplomatycznej „o gotowości udzielenia pomocy w organizacji wizyty”. Ministerstwo dodaje, że „zwróciło się do polskich kolegów z prośbą o dostarczenie wszelkiej informacji niezbędnej do przygotowania wydarzenia”. W oświadczeniu stwierdza, że skład i liczebność polskiej delegacji „niejednokrotnie się zmieniały”, co wymagało „nowych uzgodnień”.