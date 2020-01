Rosyjski wywiad silnie angażuje się w antypolską propagandę

„Rosyjskie operacje wpływu powinny być zwalczane w kompleksowy sposób za pomocą szeregu narzędzi, od tradycyjnych działań informacyjnych, aż po operacje służb specjalnych. Wymagana jest dobra koordynacja i rozumienie przeciwnika, także w sferze strategii i mentalności. Rosyjskie działania są przesiąknięte mentalnością sowieckich służb specjalnych i mają charakter długofalowy. Dzisiejsze skandale to jedynie mały element szerszej układanki, wierzchołek góry lodowej. Wymaga to poważnej odpowiedzi, dobrze dopasowanej do specyfiki zagrożenia” – komentuje skandaliczne wypowiedzi prezydenta Putina nt. Polski Katedra Służb Specjalnych.

"Ważnym elementem zwalczania ros. operacji wpływu jest kontrwywiad. Powinniśmy identyfikować cele działań rosyjskich i proaktywnie bronić interesów Polski, także tych narracyjnych, nie tylko u nas, ale przede wszystkim poza granicami. To wszystko ma ważny kontekst międzynarodowy. Pamiętajmy przy tym: typowe struktury informacyjne służące do komunikacji z dziennikarzami i społeczeństwem nie są wystarczające do zwalczania rosyjskich operacji wpływu. To inna tematyka, inne kompetencje, inna specyfika. Mogą być jedynie elementem wspierającym” – czytamy.