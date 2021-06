Rosyjski okręt naruszył wody terytorialne Polski? MON dementuje

Dziś rano media społecznościowe obiegła informacja, jakoby rosyjski okręt wkroczył na polskie wody terytorialne. Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało te doniesienia.

Użytkownicy mediów społecznościowych dzielili się dziś rano informacją o rzekomym naruszeniu polskich wód terytorialnych przez okręt rosyjskiej marynarki wojennej.

- „Ciekawostka z nocy. Wg portali nawigacyjnych, rosyjska korweta Stojkij (545) weszła na polskie wody terytorialne (do granicy morza wewnętrznego Zat Gdańskiej) ok 5 km od Helu. To może być oczywiście błąd portali nawigacyjnych. @Straz_Graniczna czy mogą Państwo coś powiedzieć?”

- napisał dziennikarz Biznes Alert, Mariusz Marszałkowski..

Informacje okazały się jednak być jedynie fake newsem. Do sprawy odniosło się Ministerstwo Obrony Terytorialnej.

- „Fake news! Stwierdzone zobrazowanie naruszenia polskich granic morskich w komercyjnym systemie jest nieprawdą. Informacja tylko i włącznie jednoźródłowa i niewiarygodna. Nasze systemy obserwacyjne nie potwierdzają takiego zdarzenia”

- czytamy na profilu Dowództwa Operacyjnego RSZ.

