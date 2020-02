Rosyjski historyk: Putin ma kompleks … niższości

Gurjanow jest szefem polskiej sekcji rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał i nie ma wątpliwości, że obecna narracja Putina nie jest skuteczna, a co więcej jest ona skierowana przede wszystkim do wewnątrz Rosji, ponieważ na Zachodzie i społeczeństwo jest bardziej wyedukowane i media są niezależne, w przeciwieństwie do Rosji.

- Władza zdaje sobie sprawę, że ten punkt widzenia istnieje, jest dla niej absolutnie nie do przyjęcia, by uzyskiwał on jakiekolwiek poparcie, bo to co konsoliduje społeczeństwo to mit zwycięstwa w II wojnie światowej i temu mitowi zaszkodzi, jeśli nagle ogół społeczeństwa uświadomi sobie, że to myśmy tę drugą wojnę światową po części wywołali