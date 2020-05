Rosyjski ambasador w Chorwacji: Polska była oddanym sojusznikiem Niemiec

ktoś tam 9.5.20 22:48

Tak dla ciekawości, a te proroctwa nie mówią jednocześnie o tym, że Braun został namaszczony na króla Polski? Bo p. Miecia z Chicago, która choć mieszka w USA to ma proroctwa, że USA "be", bardzo poleca Brauna jako tego namaszczonego. I w ogóle Konfederacja jest przyszłością...



Jest tylko jeden problem z współczesnymi proroctwami. Technika pozwala na to by dźwięk był przesyłany wprost do mózgu z pominięciem zmysłu słuchu, i na przykład ktoś może być święcie przekonany, że "Bóg do mnie przemówił" a to facet z mikrofonem w ręku nadaje... W zależności od potrzeb może być też i kobieta z mikrofonem.