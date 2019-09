Rosyjska wojna informacyjna przeciwko Polsce

Dr Targalski podkreślił, że „dr Sykulski był swego czasu w zespole współpracowników Leszka Kaczyńskiego”. – Obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim. To szkoła, gdzie pracują byli oficerowie, szkoleni w Związku Sowieckim. Dziekanem Wydziału Bezpieczeństwa jest gen. Wojtan. Należy do Klubu Generałów, który zrzesza generałów Ludowego Wojska Polskiego. Na tej uczelni miewa wykłady Andrzej Zapałowski – czołowy zwolennik sojuszu polsko-rosyjskiego, skierowanego przeciw Ukrainie, obecnie kandydat Konfederacji. Sam zbierał dla tego ugrupowania podpisy. Warto wspomnieć, że swoją polityczną drogę zaczynał od Nowoczesnej – zwrócił uwagę na środowisko.

– Dr Sykulski twierdzi, że między Polską a Stanami Zjednoczonymi nie ma wspólnych interesów, bo Stany Zjednoczone używają Polski do osłabienia Rosji i Niemiec, do blokowania tych państw. Przecież to właśnie wspólnota interesów Polski i USA! – podkreślił.

Dr Targalski, wytłumaczył że „tylko wtedy, kiedy Stany Zjednoczone będą widziały swój interes w tym, by nie dopuścić do sojuszu niemiecko-rosyjskiego, to ich interes będzie pokrywał się z naszym”. – Dla nas największym zagrożeniem jest właśnie taki sojusz. Oczywiście nie dla dra Leszka Sykulskiego, który w 2012 roku propagował ideę tzw. „Trójkąta Kaliningradzkiego”. Polska miała dołączyć do sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Innymi słowy, mielibyśmy współczesną odsłonę paktu Ribbentrop-Mołotow – mówił.