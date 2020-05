Rosnieft zmienia status, ale nie szefa

Igor Sieczin ma w spółce 0,1273 proc. udziałów. Największym udziałowcem pozostaje państwowy Rosnieftiegaz – ale już bez kontroli nad spółką. Rosnieft zmieniła swój prawny status ze spółki kontrolowanej przez państwo w spółkę z państwowym udziałem. Rosnieftiegaz zmniejszył bowiem swój udział z 50 proc. plus 1 akcja do 40,4 proc. Przestał być więc kontrolującym akcjonariuszem spółki. Zmiana ta nastąpiła 28 marca 2020 roku, ale dopiero teraz Rosnieft o tym poinformowała. 9,6 proc. akcji Rosnieftu przeszło z rąk Rosnieftiegazu do spółki zależnej Rosnieftu: NieftieKapitalInvest (RN-NKI). To skutek „wenezuelskiej” operacji. 28 marca rząd Rosji w postaci agencji Rosimuszczestwo założyła spółkę państwową Roszarubieżnieft z kapitałem 322,752 mld rubli. Spółka ta została zarejestrowana w dniu, w którym Rosnieft ogłosiła zaprzestanie działalności w Wenezueli i sprzedaż wszystkich swoich wenezuelskich aktywów rządowi – w zamian za 9,6 proc. własnych akcji. Właśnie ten pakiet oddał Rosnieftiegaz, w efekcie czego państwo straciło większość w Rosniefti.