Rośnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości! W Sejmie trzy partie [SONDAŻ]

Jak wynika z najnowszego sondażu Kantar, gdyby wybory odbyły się w lipcu Zjednoczona Prawica mogłoby liczyć na poparcie 39 proc. osób! W porównaniu do badania z poprzedniego miesiąca jest to wzrost poparcia o 5 punktów procentowych.

Platforma Obywatelska zajęła drugie miejsce z wynikiem 26 proc., co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Wiosna Roberta Biedronia, uzyskując 5 proc. poparcia.

Kukiz'15 nie przekroczyłoby progu wyborczego. Na ugrupowanie Pawła Kukiza chciało głosować 4 proc. wyborców. W lipcu do Sejmu nie dostałyby się również: SLD (3 proc.), Nowoczesna (3 proc.), PSL (2 proc.), Wolność (2 proc.) i Razem (1 proc), a także Zieloni, którzy uzyskali poparcie poniżej 1 proc.

"Jeśli do skutku dojdą planowane koalicje, to układ głosów może być w miarę korzystny dla partii, które połączą swoje siły. Warto pamiętać, że nadal pozostaje spory odsetek niezdecydowanych. Są to częściej kobiety niż mężczyźni, najmłodsi wyborcy, ci w wieku 18-24 lata, mieszkańcy miast 20-100 tys. mieszkańców, osoby z regionu pomorskiego" - napisali autorzy badania.